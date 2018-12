Washington

Vor wenigen Tagen hatte Trump – natürlich via Twitter – verkündet, dass sein derzeitiger Stabschef John Kelly bis Ende des Jahres seinen Posten räumen wird. Wirklich überraschend kommt das nicht. Nach den schlechten Ergebnissen bei den Midterm-Wahlen für die Republikaner wurde bereits damit gerechnet, dass der Präsident sein Personal neu aufstellen würde.

Damit ist die Position des Stabschef im Weißen Haus seit der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 bereits zum dritten Mal vakant. Ein Stabschef hilft dem US-Präsidenten dabei, die Vorgänge im Weißen Haus zu organisieren und kontrolliert, wer Zugang zum Oval Office hat.

Gegen Kushner wird ermittelt

Gegenüber Journalisten sagte Trump, er hätte bereits zehn bis zwölf Bewerber für den Posten in Aussicht. Nach unbestätigten Berichten der amerikanischen Zeitung „The Huffington Post“ soll es ihm einer dabei ganz besonders angetan haben: sein eigener Schwiegersohn Jared Kushner.

Der Ehemann von Präsidententochter Ivanka Trump gehört seit Trumps Wahlkampf zu dessen Chefberatern und hat eine Reihe von Sonderpositionen inne. So hatte Kushner sich vorgenommen, eigenhändig die Konflikte im Nahen Osten zu befrieden, was bereits zu einigen belustigten Reaktionen geführt hat. Er soll ungewöhnlich enge Beziehungen mit dem umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman unterhalten, der beschuldigt wird, am Mord des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi beteiligt gewesen zu sein.

Zudem wird auch Kushner vorgeworfen, an der illegalen Zusammenarbeit mit Russland während des Wahlkampfes um die US-Präsidentschaft beteiligt gewesen zu sein. Wegen der Ermittlungen hatte der Noch-Stabschef Kelly ihm die Sicherheitsstufe „streng geheim“ entzogen. Dass ausgerechnet Trumps Schwiegersohn nun den Posten bekommen soll, löst im Internet zynische Reaktionen aus.

Die besten Netzreaktionen zu Kushner

Viele Internetnutzer fragen sich, wodurch Jared Kushner sich eigentlich für das Amt des Stabschefs qualifziert – außer seinem Verwandschaftsgrad.

Einige erinnern sich an Kushners Vorhaben, dem Nahen Osten den Frieden zu bringen, das er bis jetzt nicht umsetzen konnte.

„Sein idiotischer Schwiegersohn“

Twitter-Nutzerin Polly Sigh hat keinen freundlichen Worte für den Ehemann der First-Daughter übrig, zumal mehrere Untersuchungsverfahren gegen Kushner laufen.

Ein US-Amerikaner erinnert daran, dass niemand die „menschliche Zahnpastatube und Gottesanbeterin“ Jared Kushner gewählt hat, die Welt zu leiten, ohne überhaupt eine Sicherheitsfreigabe zu besitzen.

Wie lange könnte Kushner sich im Amt halten?

Der amerikanische Talk Show-Moderator Jimmy Kimmel glaubt, dass Kushner wohl bald dasselbe Schicksal wie seine Vorgänger ereilen würde. „Und dann machen wir das ganze Prozedere nochmal durch“, sagt er in seiner Sendung.

Von Pia Siemer/ RND