Kramatorsk. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Marc Ayrault sind am Donnerstag erstmals seit dem Beginn der Ukraine-Krise in das Konfliktgebiet im Osten des Landes gereist. Die Minister trafen in der Stadt Kramatorsk ein, die von den ukrainischen Regierungstruppen kontrolliert wird, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen.

Waffenruhe soll mindestens sieben Tage halten

Nach Angaben des Auswärtigen Amts wollen die Minister auch Vertreter der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) treffen. In der Ukraine war in der Nacht zum Donnerstag eine neuerliche Waffenruhe in Kraft getreten. Die Vereinbarung für die Konfliktgebiete im Osten wurde bei einem Besuch Steinmeiers und Ayraults in Kiew bekannt gegeben.

Wie Steinmeier ausführte, soll die Feuerpause mindestens eine Woche halten und wird von den Regierungen in Moskau und Kiew unterstützt. In der Ostukraine bekämpfen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten, vereinbarte Waffenruhen wurden in der Vergangenheit immer wieder gebrochen. Seit dem Beginn des Konflikts im Frühjahr 2014 wurden in dem Konflikt mehr als 9500 Menschen getötet.

Von AFP/RND