Am Sonntag, den 14. Oktober 2018, findet die Landtagswahl 2018 in Bayern statt. Das Ereignis wird sowohl live im TV als auch im Livestream übertragen und von zahlreichen Sendern mit speziellen Formaten aufbereitet. Hier finden Sie einen Überblick über das Programm. Am Wahltag selbst halten wir Sie außerdem in unserem Liveticker auf dem Laufenden.