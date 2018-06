Minsk

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier positioniert sich klar gegen die Alternative für Deutschland und die Verharmlosung von Nazi-Verbrechen. So mahnte er bei der Einweihung einer Gedenkstätte für Zehntausende ermordete Juden und Widerstandskämpfer in Weißrussland, dass der Holocaust nicht in Vergessenheit geraten dürften. Noch deutlicher wurde Steinmeier in einem Interview der „Frankfurter Allgenmeinen Zeitung“, in dem er Äußerungen von AfD-Politikern wie Björn Höcke und Alexander Gauland scharf kritisierte.

Der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke hatte im Januar für bundesweite Empörung gesorgt. In einer Rede in Dresden hatte er unter anderem mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Gauland, der AfD-Fraktionschef im Bundestag, hatte Anfang Juni gesagt: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“ Später bezeichnete Gauland diese Äußerung als „missdeutbar und damit politisch unklug“.

Anerkennung Deutschlands wird zerstört

Steinmeier sagte, er schäme sich für derartige Äußerungen. „Die Verhöhnung der Opfer, die darin zum Ausdruck kommt, ist unerträglich. Ich habe den Eindruck, dass alle, die so reden, gar nicht wissen, wie viel Anerkennung und Reputation, die Deutschland in Jahrzehnten bei seinen Nachbarn aufgebaut hat, dadurch zerstört wird.“ Man dürfe nicht vergessen, dass das verantwortungslose Wort auch zur verantwortungslosen Tat führen könne. „Das wissen gerade wir Deutsche gut.“

„Dankbar für die Versöhnung“

Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte in Deutschland über Erinnerungskultur wollte der Bundespräsident seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung als klares Zeichen gegen das Verdrängen verstanden wissen. „Wir dürfen niemals vergessen: Der deutsche Vernichtungskrieg hatte zum Ziel, dieses Land und die Menschen, die in ihm lebten, auszulöschen“, sagte er. „Ich stehe heute vor Ihnen - als Bundespräsident, als Deutscher und als Mensch – dankbar für die Zeichen der Versöhnung, und voll Scham und Trauer über das Leid, das Deutsche über Ihr Land gebracht haben.“

Bis zu 60.000 Juden starben in Maly Trostenez

Maly Trostenez liegt nur wenige Kilometer außerhalb der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Nach jüngsten Forschungen wurden dort zwischen 1942 und 1944 etwa 40.000 bis 60.000 Menschen erschossen oder vergast, darunter Juden aus dem Minsker Ghetto, aber auch aus Deutschland und Österreich. Die Erschießungen und Vergasungen fanden in den Wäldern in der Nähe eines Zwangsarbeiterlagers statt.

Steinmeier ist der erste Bundespräsident, der das autoritär regierte Weißrussland besucht. Es sei Zeit, „dass das Land in unserem Bewusstsein und Verständnis aus dem Schatten der Sowjetunion tritt“, sagte er. Es gehe ihm darum, „dass Belarus wahrgenommen wird als ein Staat mit einer eignen Geschichte, Gegenwart und Zukunft“.

