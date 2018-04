Die EU hat sich mit den USA auf eine Aussetzung der Zölle auf Stahl und Aluminium geeinigt. Bis zum 1. Mai treten die Zölle demnach nicht in Kraft – bis dahin will man Gespräche führen und eine langfristige Lösung finden. Die Frage ist, was die USA im Gegenzug verlangen. Es gibt drei Möglichkeiten.