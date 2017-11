Streit in der AfD vor der Wahl des neuen Bundesvorstands

Hannover. Fast wirkt es, als wäre sie nie dagewesen. An diesem Wochenende wählt die AfD einen neuen Bundesvorstand, und wenn man aktuelle und voraussichtlich künftige Mitglieder der Parteiführung nach Frauke Petry befragt, sind die Reaktionen immer ähnlich. Ein Stirnrunzeln, ein angedeutetes Stöhnen, ein kurzer Satz: „Sie ist eine tragische Figur.“

Zwei Monate nach dem spektakulären Abgang der einstigen Parteichefin am Tag nach der Wahl agiert die AfD so, als hätte sie die Abtrünnige schon vergessen. Doch Petrys Schatten wird beim Parteitag in Hannover anwesend sein. Beim letzten Parteitag, im April in Köln, hatte sie die Frage stellen wollen, wohin die Partei in Zukunft steuern soll – in die Fundamentalopposition oder in die Realpolitik. Den Delegierten missfiel dieser Anklang an die frühen Grünen. Der Antrag wurde nicht einmal behandelt. Er kam zur Unzeit.

Zur Unzeit kommt für die AfD auch dieser Parteitag. Satzungsgemäß muss noch dieses Jahr ein neuer Vorstand gewählt werden, doch schauen zurzeit alle nach Berlin, wo die Fraktion ihre ersten Gehversuche macht. Endlich ist man auf der großen Bühne angekommen, und nun müssen alle erneut in die innerparteilichen Schützengräben.

Fraktionschefin Alice Weidel redet daher konsequent gar nicht über den Parteitag. Auf die Frage, ob die Partei eine stärkere Abgrenzung nach Rechtsaußen braucht, antwortet sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Wir haben einen erfolgreichen Wahlkampf geführt und die Fraktion hat sich im Bundestag formiert. Wir haben in den ersten Sitzungstagen bewiesen, dass wir harte, aber sachliche Oppositionsarbeit leisten.“

Pazderski fordert eine „Abgrenzung nach Rechtsaußen“

Andere dafür reden um so mehr. Björn Höcke zum Beispiel, der am Wochenende in Leipzig eine Rede hielt, mit der er Pegida und Rechtsextreme genau so umarmte wie alle, die gegen das Establishment sind. Wenn er diese Rede in Hannover noch einmal hält, könnten ihn die Delegierten vermutlich sogar in die zweite oder dritte Reihe des Vorstands wählen. Seine Gegenspieler sind sich indes sicher, dass Höcke keine Mehrheit bekäme und sich deshalb nicht trauen würde.

Wer auch sehr viel redet, ist André Poggenburg, Höcke-Vertrauter aus Sachsen-Anhalt. Er wolle Vize-Parteivorsitzender werden und auch Höcke gehöre in den Bundesvorstand, sagt er seit Wochen. Zwischendurch aber bringt er eine Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung ins Spiel oder besucht die gemäßigte Parteigliederung „Alternative Mitte“. Der völkisch-soziale „Flügel“, dem Höcke und Poggenburg angehören, steht diesen Parteifreunden normalerweise feindlich gegenüber.

Poggenburg war es auch, der die Ambitionen des Berliner Landeschefs Georg Pazderski auf einen Spitzenplatz via „Zeit online“ mit den Worten quittierte: Ehemalige Petry-Vertraute sollten „nun nicht gleich höhere Ansprüche anmelden“. Pazderski hatte das Parteiausschlussverfahren gegen Höcke unterstützt und fordert auch jetzt eine „Abgrenzung nach Rechtsaußen“. Doch auch ihm ist die Rede- oder Narrenfreiheit in der Partei wichtiger als klare Linien. Ähnlich hält es der amtierende Parteichef Jörg Meuthen, der ziemlich sicher bleiben wird. Meuthen und Pazderski sind keine Freunde, würden sich aber in der bisher bei der AfD üblichen Doppelspitze zusammenraufen können.

Weidel hat allen anderen etwas voraus

Dann müssten allerdings ein Professor und ein früherer Bundeswehr-Offizier glaubwürdig eine Partei vertreten, die von Höcke und anderen immer stärker auf Anti-Establishment-Kurs getrieben wird. Aber auch die wirtschaftsliberale Weidel schafft es ja, den Anspruch der AfD, „Partei des kleinen Mannes“ zu sein, mit der Forderung nach dem Abbau von Investitionshemmnissen für den Mittelstand zu verbinden. „Schließlich ist es der Mittelstand, der in Deutschland auch die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung stellt“, sagt sie dem RND.

Weidel macht nicht den Fehler, in einen Kampfkandidatur um den Bundesvorsitz einzutreten. Die Partei reagiert allergisch auf Ämterhäufung. Und die schweigsame Weidel hat all den Landesfürsten, den Meuthens, Poggenburgs und Pazderskis, eines voraus: Die große Bühne im Reichstagsgebäude, das sie „mit Ehrfurcht“ betritt, können ihr die Herren ohne Bundestagsmandat nicht nehmen.

