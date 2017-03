Dortmund. „Bei der Einstufung, ob Amri ein ernst zu nehmender Gefährder gewesen ist, haben die Behörden versagt“, sagte das Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags den Dortmunder „Ruhr Nachrichten“ (Donnerstag). Nach seiner Ansicht hätte der Staat auf die erkannte Gefährlichkeit Amris konsequent reagieren müssen – „entweder mit einem Gerichtsverfahren und U-Haft oder (durch) eine so starke Überwachung, dass Amri den Anschlag nicht hätte begehen können“.

Kritik äußerte er auch an dem am Montag veröffentlichten Bericht eines Sonderermittlers in Nordrhein-Westfalen: „In dem Gutachten wird haarsträubend verharmlost“, sagte Ströbele. „Der Gutachter widerspricht teilweise der Einschätzung der Sicherheitsbehörden. Selbst Bundesinnenminister Thomas de Maizière geht davon aus, dass viele Fakten die Gefahr belegt haben, die von Amri ausgegangen ist.“

Von RND/dpa