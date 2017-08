TV Duelle: So stimmen Sie in Echtzeit ab

Hannover. Bundeskanzlerin Merkel hat es bisher immer geschafft, die politische Konkurrenz in Schach zu halten. Ihr Herausforderer Martin Schulz von der SPD müht sich ab, seine Themen zu platzieren – zum wanken bringt er die Kanzlerin allerdings nicht wirklich. Wortgefechte und verbale Auseinandersetzungen sind im aktuellen Wahlkampf Fehlanzeige.

Die anstehenden TV-Duelle könnten dieses Bild kurz vor der Bundestagswahl noch einmal ändern. Am Sonntag trifft Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) im TV-Duell bei ARD, ZDF und RTL aufeinander. Schon am Mittwoch könnte es ab 22.30 Uhr zum offenen Schlagabtausch zwischen Katja Kipping (Die Linke), Katrin Göhring-Eckhardt (Grüne), Christian Lindner (FDP) und Alice Weidel (AfD) kommen. Dort treten die Spitzenpolitiker in der Sendung „Wahl 2017: Die 10 wichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Claus Strunz“ gegeneinander an.

Wer die Duelle nicht nur einfach als Zuschauer verfolgen will, sondern live darüber abstimmen möchte, wie sich die Spitzenpolitiker schlagen, kann die kostenlose Web-App Debat-O-Meter herunterladen. Mit der Anwendung können Zuschauer in Echtzeit darüber abstimmen, wann ein Kandidat besonders schlecht oder gut in der Diskussionsrunde abschneidet.

