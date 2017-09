„TV-Duell“ ist das Topsuchwort für Merkel und Schulz

Hannover. Am 3.September ist es soweit: Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz von der SPD liefern sich das einzige TV-Duell in diesem Wahlkampf. Wie sehr der Schlagabtausch vor laufenden Kameras auch von den Wählern erwartet wird, belegen die neusten Zahlen von Google Trends. In den letzten drei Tagen verzeichnete Google sowohl für Merkel als Schulz einen enormen Zuwachs beim Suchinteresse, wenn es ums TV-Duell ging.

Ungebrochen hoch ist auf Google das Suchinteresse an der Kanzlerin ohnehin. Zumindest führt sie dort weit vor den Spitzenkandidaten der Konkurrenz.

Das TV-Duell im Fernsehen beginnt am Sonntag um 20.15 Uhr und wird zeitgleich in ARD, ZDF, SAT.1 und RTL übertragen. Für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) werden zwei kompetente Experten die Debatte kommentieren: Der ehemalige Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Torsten Albig (SPD), und der ehemalige Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Ole von Beust (CDU). Was die beiden Urgesteine zu sagen haben, lesen Sie online bei uns ab etwa 19 Uhr.

Von RND