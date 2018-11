Köln

Angela Merkel hat es momentan nicht leicht. Die Ukraine-Krise spitzt sich zu, der Handelsstreit mit den USA und China ist ungelöst, Klima, Nahost, Migration – überall hakt es. Am Donnerstagabend ist die Kanzlerin von Berlin-Tegel aus mit dem Regierungsflieger in Richtung G20-Gipfel nach Buenos Aires aufgebrochen. Doch statt 15 Stunden später in Argentinien über Weltpolitik verhandeln zu können, musste der Kanzlerinnen-Flieger über den Niederlanden umdrehen – ein technisches Problem. Nun warten sie und ihre Delegation in Köln auf die Weiterreise. Auch Finanzminister Olaf Scholz befand sich in dem Flugzeug.

Merkel erfuhr von dem Malheur während eines Hintergrundgesprächs mit Journalisten an Bord. “Einige elektrische Systeme an Bord“ seien ausgefallen, hieß es später in der Durchsage, damit wolle man „die Reise über den Atlantik nicht antreten“. Ernsthafte Gefahr bestand offensichtlich aber nicht, der Rückflug nach Köln konnte sicher gemeistert werden. Parallel machte sich eine Ersatzmaschine auf den Weg von Berlin zur gestrandeten Delegation. Das Gespräch der Kanzlerin an Bord mit den Journalisten wurde umgehend abgebrochen.

Ursprünglich war die Ankunft in Buenos Aires für den frühen Freitagmorgen Ortszeit geplant. Schon für den Morgen war ein bilaterales Treffen Merkels mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri geplant – dies muss nun ausfallen oder verschoben werden. Auch die weiteren Treffen mit US-Präsident Donald Trump, dem Chinesischen Staatschef Xi Jinping sowie Russlands Präsident Wladimir Putin müssen nun in einen neuen Zeitplan eingefügt werden.

Eines der Top-Themen des Gipfels: die Ukraine-Krise

Der G20-Gipfel in Argentinien ist der erste seit dem Hamburger Gipfel im vergangenen Jahr. Zahlreiche weltpolitische Fragen stehen auf der Agenda, besonders Handelsfragen und die Krise in der Ukraine sind Gegenstand zahlreicher Treffen. Mit Spannung und Skepsis wird zudem der Auftritt des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erwartet, der wegen der ungeklärten Hintergründe des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi in die Kritik geraten ist.

Die Bundeskanzlerin fliegt zu derartigen Treffen mit einem Airbus 340 der Luftwaffe. Das Flugzeug ist unterteilt in einen Delegationsbereich mit Schlafgemach für die Kanzlerin, Delegations- und Konferenzraum, einen Business-Bereich für mitreisende Sicherheitsleute, Wirtschaftsvertreter oder Diplomaten sowie einen mit der Economy-Klasse vergleichbaren Bereich, in dem Journalisten und einige weitere Begleiter untergebracht sind.

Von Gordon Repinski/RND