Telefoniert Trump bald mit Kim Jong-un?

Pjöngjang. „Sicher, ich glaube immer an Gespräche“, sagte der US-Präsident. „Absolut würde ich das tun, ich hätte damit überhaupt kein Problem.“ Zugleich fügte er jedoch hinzu, dass mit solchen Gesprächen Bedingungen verknüpft wären. Welche, sagte er nicht.

Vor dem Hintergrund des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm hatte der US-Präsident Kim im vergangenen Jahr als „kleinen Raketenmann“ bezeichnet und diesem am vergangenen Dienstag mit der Größe und Mächtigkeit seines eigenen Atomwaffenknopfs gedroht. 2017 kritisierte er seinen Außenminister Rex Tillerson, weil dieser die Möglichkeit von Verhandlungen mit Pjöngjang ins Gespräch gebracht hatte.

„Es ist ein großer Anfang“

Kim „weiß, dass ich nicht herumspiele“, sagte Trump nach Gesprächen mit republikanischen Kongressabgeordneten und Mitgliedern seiner Regierung über die Agenda für das Jahr 2018. „Ich spiele nicht einmal ein bisschen herum, nicht einmal ein Prozent. Er versteht das.“

Die ersten formellen Gespräche zwischen Nord- und Südkorea seit mehr als zwei Jahren sollen am Dienstag in einer Grenzstadt erfolgen. Dabei geht es unter anderem um die Olympischen Winterspiele in Südkorea im Februar. „Jetzt reden sie über Olympia. Das ist ein Anfang, es ist ein großer Anfang“, sagte Trump. Er habe mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae In gesprochen, und dieser habe ihm für seine harte Haltung gedankt.

Von RND/dpa