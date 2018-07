Toronto

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die tödlichen Schüsse in Toronto für sich reklamiert. Der Täter sei „einer der Soldaten des Islamischen Staates“, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Mittwoch unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Die Echtheit der Nachricht ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle des IS im Internet verbreitet. Kanada gehört zu der internationalen Koalition, die in Syrien und Irak die IS-Terrormiliz bekämpft.

Ein 29-Jährige hatte am Sonntag auf einer Flaniermeile in Toronto eine 18-jährige Frau und ein 10 Jahre altes Mädchen erschossen. 13 weitere Menschen wurden verletzt. Auch der Schütze selbst starb nach einem Schusswechsel mit Polizisten. Die Polizei erklärte, es werde in alle Richtungen ermittelt und kein Motiv ausgeschlossen. Die Familie des Todesschützen teilte dem kanadischen Sender CBC mit, der 29-Jährige habe sein Leben lang schwere psychische Probleme gehabt.

Von RND/dpa