Tochter von Skripal lehnt Hilfe Russlands ab

London. Die bei einem Angriff mit einem Nervenkampfstoff vergiftete Tochter des früheren russischen Spions Sergej Skripal hat nach eigenen Angaben Hilfe der russischen Botschaft nach ihrer Genesung abgelehnt. Sie befinde sich in einem „total anderen Leben als dem gewöhnlichen“, das sie vor der Vergiftung in der südwestenglischen Stadt Salisbury am 4. März erlebt habe, teilte Julia Skripal am Mittwoch in einer Erklärung mit, die von der Londoner Polizei verbreitet wurde.

Sie habe von Hilfsangeboten der russischen Botschaft erfahren, doch derzeit wolle sie diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen, ließ die 33-Jährige wissen, die in dieser Woche aus dem Krankenhaus entlassen worden war. Ihr Vater befindet sich noch im Krankenhaus.

Großbritannien hat Russland den Angriff auf Sergej und Julia Skripal zur Last gelegt. Die russische Regierung weist eine Verantwortung dafür von sich.

Von AP/RND