Trumps Kommunikationschefin tritt zurück

Washington. Erst am Dienstag war Hicks neun Stunden lang vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses zur Russland-Affäre befragt worden. Einen Tag später verkündete die 29-Jährige ihren Rücktritt als Kommunikationschefin. Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders wies jedoch zurück, dass der Rücktritt etwas mit der Befragung zu tun gehabt habe. Über diesen Schritt habe Hicks bereits länger nachgedacht.

Hope Hicks galt als loyale Mitarbeiterin des Präsidenten, managte ihn und sein Temperament und führte bereits im Wahlkampf die Kommunikation. Hicks arbeitete zunächst für Tochter Ivanka Trump, bevor sie Wahlkampfsprecherin wurde und schließlich ins Weiße Haus wechselte.

Ihr dortiger Schreibtisch stand so nah wie kein anderer am Oval Office - Hicks gilt daher als zentraler Teilnehmer oder Zeuge aller wichtigen Entscheidungen, die Trump als Präsident traf.

„Gelegentliche Notlügen“

Vor dem Geheimdienstausschuss, der zu russischer Einmischung in die Wahl 2016 in den USA ermittelt und zu Kontakten zwischen Trumps Wahlkampfmitarbeitern und Moskau, hatte Hicks am Dienstag eingeräumt, gelegentlich für Trump zu „Notlügen“ gegriffen zu haben. Sie habe aber nicht über irgendetwas gelogen, das für die Russland-Untersuchung relevant sei. Zuvor war sie bereits von FBI-Sonderermittler Robert Mueller befragt worden.

In einer Erklärung ließ Trump verkünden, er werde Hicks an seiner Seite vermissen. Sie selbst teilte mit, sie wünsche Trump und seiner Regierung das „Allerbeste“ und bedankte sich für ihre Amtszeit.

Personalflucht im Weißen Haus

Zuletzt war die eigentlich nicht im Rampenlicht stehende Hicks einem breiteren Publikum bekannt geworden, als ihre Beziehung zu einem anderen hochrangigen Mitarbeiter im Weißen Haus offengelegt wurde, Ex-Stabssekretär Rob Porter. Dieser musste jüngst seinen Posten räumen, nachdem seine zwei Ex-Frauen ihm häusliche Gewalt vorgeworfen hatten.

Aus Hicks’ Umfeld verlautete, seit einiger Zeit sei sie nicht mehr besonders glücklich mit ihrer Arbeit gewesen. Der Stress des Jobs habe ihr zunehmend zugesetzt.

Hicks ist in gut einem Jahr vierte, die den Posten von Trumps Kommunikationschef räumt. Ihr Vorgänger Anthony Scaramucci hatte nur zehn Tage auf dem Schleudersitz überstanden. Auch Sean Spicer und Mike Dubke blieben nur wenige Wochen im Amt. Ebenso hielt es weder den Chefstrategen Stephen Bannon, den Außenpolitik-Berater Sebastian Gorka noch den Sicherheitsberater Michael Flynn lange im Amt.

Von RND/AP/dpa