Orlando-Melbourne. In einer groß angekündigten Rede vor seinen Unterstützern hat US-Präsident Donald Trump Schelte gegen die Medien ausgeteilt und Versprechen aus dem Wahlkampf bekräftigt. Medien seien ein Teil des korrupten Systems, sie verbreiteten „Fake News“, kritisierte er am Sonnabend Abend (Ortszeit) in Florida. Wenn sie Menschen belügen würden, ließe er sie „niemals damit durchkommen“. Er selbst versprach unter anderem erneut, die von seinem Vorgänger verabschiedete Gesundheitsreform abzuschaffen.

Trump konnte auf zahlreiche Mützen mit dem Slogan „Make America Great Again“ und mindestens einem Plakat mit der Forderung, Trumps Rivalin Hillary Clinton müsse ins Gefängnis, blicken, als er die Veranstaltung lobte. Die Bewegung sei „wirklich großartig“, sagte er. Er wolle hier unter Freunden und unter dem Volk sein. Auf Bildern war er umringt von Menschenmassen zu sehen.

Nach vier turbulenten ersten Wochen als US-Präsident wurde angenommen, dass er mit der Versammlung neuen Schwung bekommen wollte. So freute er sich beispielsweise sichtlich, seinen Überraschungssieg gegen Clinton noch einmal zum Besten zu geben. Zugleich stellte er sich als Opfer der Medien dar. Diese seien „unehrlich“ und veröffentlichten eine falsche Geschichte nach der anderen.

Reibungslose Führung des Weißen Hauses

Das Weiße Haus etwa werde „reibungslos“ geführt. Er habe allerdings ein „großes Chaos geerbt“. Trump nutze Rhetorik wie zu Wahlkampfzeiten: Bekannte Sprüche wie „den Sumpf trockenlegen“ und „wir gewinnen nicht mehr“ zierten seine Rede. Inhaltlich sprach er über Themen, die ebenfalls schon aus dem Wahlkampf bekannt waren: Aufs Neue lobte er seine geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko und versprach, neue Jobs zu schaffen. In den kommenden Tagen werde er auch „etwas tun“, um sein von einem Bundesgericht ausgesetztes Einreiseverbot voranzutreiben. „Wir geben nicht auf, wir geben nie auf“, sagte er.

An anderen Orten – in Los Angeles und Dallas – kam es unterdessen gerade wegen des Einreisestopps zu erneuten Protesten. Tausende Demonstranten gingen gegen verstärkte Razzien gegen illegale Einwanderer auf die Straße.

Trump kündigte an, in den nächsten Tagen eine Entscheidung über die Nachfolge von Sicherheitsberater Michael Flynn zu fällen. „Ich habe viele, die den Job wollen“, sagte er. Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte entsprechende Gespräche mit vier Kandidaten sollten am Sonntag geführt werden. Als Favorit wird Keith Kellogg gehandelt, der den Posten bereits interimistisch ausfüllt. Doch es könnten auch der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, John Bolton, der Offizier H.R. McMaster oder der Leiter der Militärakademie von West Point, Robert Caslen, werden.

Ein Vaterunser von Melania zu Beginn

First Lady Melania Trump hatte ebenfalls einen Auftritt während der Versammlung. Sie versprach, sich im besten Interesse aller Amerikaner einzusetzen und dass sie Initiativen für Frauen und Kinder weltweit vorantreiben wolle. Zu Beginn der Trump’schen Weihefestspiele hatte sie bereits ein Vaterunser gesprochen.

Die Versammlung wurde von Trumps Wahlkampfteam organisiert und nicht vom Weißen Haus. Im Flugzeug nach Florida wurde Trump denn auch von einem Reporter gefragt, ob es nicht zu früh sei, schon eine neue Kampagne zu starten. „Das Leben ist eine Kampagne“, antwortete er darauf. Auch sein Motto „Make America Great Again“ sei eine Kampagne, die nicht leicht durchzusetzen sei. „Besonders, weil wir auch gegen die Presse kämpfen.“

Von RND/AP/Larissa Hinz