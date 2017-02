San Francisco. Man wolle nicht, dass ein größeres Berufungsgremium das Urteil überprüfe, das Trumps Anordnung blockiert hat, erklärte die Regierung in am Donnerstag bei Gericht eingereichten Dokumenten.

Der Einreisestopp werde in der nahen Zukunft durch ein neues Dekret ersetzt werden, hieß es. Trump hatte am vergangenen Freitag erklärt, er erwäge, in den kommenden Tagen ein „brandneues“ Dekret zu erlassen, um die von der US-Justiz errichteten Hürden zu umgehen.

Von RND/dpa