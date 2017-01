New York. Im Trump-Tower in New York hat am Mittwoch die Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump begonnen. Direkt am Anfang ging er auf die massiven, aber unbewiesenen Vorwürfe ein, die von russischen Geheimdiensten stammen sollen. Er nannte die Berichte Unsinn. Er dankte denjenigen Medien, die mit den Informationen vorsichtig umgegangen seien und sie nicht veröffentlicht hätten. Auf Twitter hatte er vorher dazu geschrieben: „Leben wir in Nazi-Deutschland?“

Damit begann Trump ein mehrere Minuten langes Statement über seine Ziele als US-Präsident. Er wolle für die USA der größte Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein, sagte der 70-Jährige unter anderem. Damit wiederholte er ein entsprechendes Versprechen aus dem Wahlkampf. Er werde sehr hart daran arbeiten. „Wir habe eine Bewegung, die niemand erwartet hat“, sagte Trump. Er wird das Amt am 20. Januar übernehmen.

Trump stellt sich den Fragen der Journalisten

Anschließend ließ er Fragen von Journalisten zu. Die Reporter interessierten sich vor allem für Trumps Verhältnis zu Russland, den mutmaßlichen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf und möglichen geheimen Informationen über den künftigen US-Präsidenten. Trump sagte unter anderem, dass aus seiner Sicht Russland hinter den Hackingangriffen während des Präsidentschaftswahlkampfes stehe. „Es war Russland“, sagte Trump auf eine entsprechende Frage eines Reporters. Er sei aber auch der Meinung, dass es noch von anderen Ländern Hackerangriffe auf die USA gegeben habe.

Trump hatte bislang Zweifel an der Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste geäußert, wonach Russland hinter den Angriffen auf Computer der Demokraten stand. Die Dienste werfen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, sich damit in den Wahlkampf eingemischt zu haben, und die Wahl von Trump favorisiert zu haben.

Trump will Steuererklärung nicht veröffentlichen

Außerdem fragte ein Journalist, ob Trump seine Steuererklärung veröffentlichen werde. Der künftige US-Präsident sagte dazu, man lerne nichts aus Steuererklärungen. „Sie sind überbewertet.“ Außer Reportern interessiere sich niemand dafür – er werde die Steuererklärung weiter nicht veröffentlichen, sagte Trump.

Er kündigte an, dass er seine beiden Söhne Eric und Donald Jr. seine Firmen führen lassen werde. „Ich mache das, obwohl ich es eigentlich nicht müsste.“ Sein Firmenimperium werde eine Struktur haben, die ihn komplett vom Management enthebe. Seine Anwältin sagte in der Pressekonferenz, die Amerikaner könnten sicher sein, dass Trump als Präsident eine Kollision mit seinen Interessen als Immobilienunternehmer vermeiden werde.

Vorher hatte sich US-Präsident Barack Obama in Chicago mit einer bewegenden Rede von den Amerikanern verabschiedet – und seiner Frau erneut eine Liebeserklärung gemacht.

Von dpa/RND/wer