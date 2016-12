Washington. Dies sei ein „toller Schritt“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin, schrieb Trump im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter: „Ich wusste schon immer, dass er sehr schlau ist!“

Zuvor hatte Putin verkündet, Russland verzichte zunächst auf Gegenmaßnahmen, nachdem US-Präsident Barack Obama die Ausweisung von 35 russischen Diplomaten angeordnet hatte. Stattdessen betonte Putin, Russland werde seine nächsten Schritte von der Politik des designierten US-Präsidenten Trump abhängig machen. Dieser tritt sein Amt am 20. Januar an. Trump gilt als Russland-Freund und plant engere Beziehungen zum Kreml. Als Reaktion auf Hacker-Angriffe während des US-Wahlkampfes hatte Obama am Donnerstag die Ausweisung von 35 als Agenten verdächtigten russischen Diplomaten verkündet. Die US-Geheimdienste machen die russische Regierung für die Cyber-Attacken verantwortlich.

Der um bessere Beziehungen zu Russland bemühte Republikaner Trump hatte starke Zweifel an den geheimdienstlichen Erkenntnissen geäußert. Über Putin hatte er sich schon in der Vergangenheit immer wieder lobend geäußert.

Von RND/afp