Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Kongress am Samstag offiziell über den US-Militärschlag gegen einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien in der Nacht zum Freitag informiert. In dem am Samstag veröffentlichten Schreiben betonte Trump erneut, Ziel sei es gewesen, die Fähigkeit des syrischen Militärs zu weiteren Chemiewaffenangriffen zu verringern und die syrische Führung davon abzuschrecken, ein weiteres Mal solche Waffen einzusetzen.

„So wie es nötig und angemessen ist“

Er habe im „vitalen Interesse der nationalen Sicherheit und Außenpolitik“ der USA gehandelt,„entsprechend meiner verfassungsrechtlichen Befugnis (...)“, schrieb Trump weiter. „Die USA werden zusätzliche Schritte ergreifen, so wie es nötig und angemessen ist, um ihren wichtigen nationalen Interessen zu dienen.“

Trump hatte den Angriff als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz der Regierung von Baschar al-Assad am 4. April angeordnet. Hatte er 2013 Präsident Barack Obama nach einem ebenfalls der syrischen Regierung zugeschriebenen Chemiewaffeneinsatz aufgefordert, vor einer etwaigen US-Militäraktion die Zustimmung des Kongresses einzuholen, handelte er in der Nacht zum Freitag selber am Kongress vorbei.

Er erntete überparteiliches Lob für den Luftschlag, aber es wurden auch Stimmen laut, die vor weiteren möglichen Aktionen ein Einschalten des Kongresses verlangen.

Am Sonnabend schrieben Trump, der Brief sei Teil seiner Bemühungen, den Kongress vollständig informiert zu halten, im Einklang mit der War Powers Resolution. Dieses Gesetz aus dem Jahr 1973 regelt die Befugnis des Präsidenten, bewaffnete Einsätze zu befehlen.

US-Luftschlag in Syrien: Mehr zum Thema USA reagieren mit Raketen auf Giftgasangriff: Mehr dazu finden Sie hier. USA prüfen Beteiligung Russlands an Giftgasattacke: Mehr dazu finden Sie hier. Luftangriff stürzt USA und Russland in Krise: Eine Analyse finden Sie hier. Trump haut auf den Tisch: Einen Kommentar finden Sie hier. Militärexperte hält US-Behauptung fpr glaubwürdig: Mehr dazu finden Sie hier. US-Luftschlag in Syrien: Die Entwicklungen zum Nachlesen in unserem Newsblog.

Von AP/dpa/RND