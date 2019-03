Berlin

US-Präsident Donald Trump hat sich bei der Bezeichnung des Apple-Chefs Tim Cook als „ Tim Apple“ angeblich nicht versprochen. Er habe aus Tim und dem Unternehmen Apple schnell „ Tim/ Apple“ gemacht, um Zeit und Wörter zu sparen, twitterte Trump am Montag.

Die „Fake News“ hätten daraus wieder eine schlechte Geschichte über ihn machen wollen, klagte er.

Tim Cook änderte sein Twitter-Profil

Bei einem Treffen mit Cook im Weißen Haus in der vergangenen Woche hatte Trump von „ Tim Apple“ gesprochen. Anschließend änderte Cook seinen Namen in seinem Twitter-Profil – seinen Nachnamen ersetzte er durch das Apple-Logo.

Bei einem Abendessen für das Republikanische Nationalkomitee am Freitag in seinem Club in Florida hatte sich Trump bereits über die Berichterstattung über den mutmaßlichen Versprecher beklagt, das seien „Fake News“.

Trump-Mitarbeiter fügen Bindestrich ein

Im offiziellen Protokoll des Treffens im Weißen Haus übrigens trennten Regierungsmitarbeiter die Wörter „ Tim“ und „ Apple“ mit einem Bindestrich – so als hätte Trump zwischendrin pausiert.

Von RND