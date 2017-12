Trump rügt China für angebliche Öllieferungen an Nordkorea

Washington. US-Präsident Donald Trump hat China unzulässige Öllieferungen an Nordkorea vorgeworfen. Die Volksrepublik sei auf frischer Tat ertappt worden, twitterte Trump am Donnerstag offenbar in Bezug auf einen Bericht der südkoreanischen Zeitung „Chosun Ilbo“, der zufolge chinesische Schiffe seit Oktober auf See rund 30 Mal Öl auf nordkoreanische Tanker umgepumpt haben. Er sei sehr enttäuscht, twitterte Trump. Wenn China weiter Öllieferungen an Nordkorea gestatte, werde es nie eine freundschaftliche Lösung geben.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!