Panama City Beach/Hannover. Am Dienstagabend rief Donald Trump seine Wähler in Panama City Beach (Florida) dazu auf, am 28. November wählen zu gehen. „Stellt sicher, dass Ihr rausgeht und am 28. November wählt“, forderte er die Menschen auf. Dumm nur, dass die Präsidentschaftswahl 20 Tage vorher ist: am 8. November.

.@realDonaldTrump tells supporters in Florida to vote on "November 28." https://t.co/0w9O26NerX — ABC News Politics (@ABCPolitics) October 12, 2016

Vielleicht sollte sich Trump noch einmal schlau machen, bevor er das nächste Mal vor seine Wähler tritt – auf der offiziellen Website für die Präsidentschaftswahl steht der genaue Termin der Wahl. Dort wird auch erklärt, wie man wählt. Es gibt sogar ein Poster: So wird man Präsident der Vereinigten Staaten.

Von RND/wer