Trump schimpft auf Twitter über Meryl Streep

Los Angeles. Trump wies Streeps Darstellung, er habe die zuckenden Arme eines körperlich behinderten Reporters nachgeäfft, zurück. „Ich habe nie einen körperlich behinderten Reporter "nachgeäfft" (würde das nie tun)“, schrieb er am Montag auf Twitter. Er habe nur das „katzbucklige“ Verhalten des damaligen „Washington Post“-Reporters Serge Kovaleski in einer Diskussion um dessen Artikel zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zeigen wollen.

Der künftige US-Präsident bezeichnete die dreifache Oscar- und achtfache Golden-Globe-Gewinnerin Streep als „eine der überbewertetsten Schauspielerinnen in Hollywood“. Sie sei eine „Dienerin“ von Trumps früherer Konkurrentin Hillary Clinton, die „in großem Stil verloren“ habe.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....