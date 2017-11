Trump setzt Nordkorea erneut auf die Terrorliste

Washington. US-Präsident Donald Trump setzt Nordkorea wieder auf die Liste der Terror-Unterstützerstaaten. Dies sei ein längst hinfälliger Schritt und Teil der Kampagne der USA, maximalen Druck auf Pjöngjang auszuüben, erklärte Trump am Montag während einer Kabinettssitzung. Nordkorea stand bis 2008 zwei Jahrzehnte lang auf der Liste. Im Zuge der Atomverhandlungen der US-Regierung unter George W. Bush wurde Nordkorea in der Hoffnung auf eine Einigung jedoch wieder gestrichen.

Auf der Liste stehen derzeit noch der Iran, der Sudan, Syrien und Kuba. Für diese Länder werden US-Entwicklungshilfe, Rüstungsexporte und bestimmte finanzielle Transaktionen beschränkt.

Nachdem Nordkorea mehrfach Raketen getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte, wurden die verbalen Drohungen zwischen Washington und Pjöngjang in den letzten Wochen immer lauter. Am vergangenen Mittwoch forderte die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ etwa das Todesurteil für den US-Präsidenten und bezeichnete ihn als „alten Sklaven des Geldes“. Trump hingegen sprach bei einer Rede vor dem südkoreanischen Parlament eine deutliche Warnung an Pjöngjang aus.

Von RND/dpa/AP