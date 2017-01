Washington. Trump telefonierte von seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses in Washington aus.

Das Gespräch wurde mit Spannung erwartet, weil Trump in einem Interview Merkels Entscheidung, Flüchtlinge aufzunehmen, als „katastrophalen Fehler“ bezeichnet hatte - auch mit Blick auf das Terrorrisiko.

.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0