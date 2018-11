Washington

US-Präsident Donald Trump hat sich zu dem Klimareport von US-Fachbehörden geäußert, der sich mit den wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels für die USA befasst. In dem am Freitag veröffentlichten Report heißt es, Naturkatastrophen in den USA würden wegen der globalen Klimaerwärmung immer folgenschwerer. Sie fänden bereits „häufiger, intensiver, weiter verbreitet und von längerer Dauer“ statt“.

Trump sagte dazu am Montag kurz und knapp: „Ich glaube es nicht.“

Klimareport am Brückentag veröffentlicht

Trumps Regierung hatte den Bericht am Freitag veröffentlicht, einem Brückentag in den USA, an dem er weniger Aufsehen erregt hat, als er das zu einem prominenteren Zeitpunkt getan hätte. Die Kernaussagen stehen in starkem Kontrast zu früheren Äußerungen des Präsidenten. Zuletzt hatte er sich angesichts der kalten Witterung an Thanksgiving darüber lustig gemacht, dass der Klimawandel ja doch nicht so schlimm sein könne.

Die Demokraten wiederum sehen in dem Bericht der Trump-Regierung einen neuen Angriffspunkt gegen den Präsidenten.

Von pach/AP/RND