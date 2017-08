Washington. Trump habe den vorliegenden Gesetzesentwurf unterzeichnet, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Mittwoch aus dem Weißen Haus.

Zuvor hatten sowohl Senat als auch Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit für die schärferen Sanktionen gestimmt. Sie sind eine Reaktion auf die mutmaßliche Einmischung Russlands in die US-Wahl.

Als Gegenmaßnahme ordnete die Regierung in Moskau eine Reduzierung des Personals an diplomatischen Vertretungen der USA in Russland an.

Von RND/dpa