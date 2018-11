Tupelo

US-Präsident Donald Trump hat den harten Einsatz von US-Beamten gegen Migranten an der Grenze zu Mexiko verteidigt. Bei einer Diskussionsrunde im Staat Mississippi deutete Trump am Montag an, dass Frauen unter den Migranten selbst schuld seien, dass sie und ihre Kinder Tränengas ausgesetzt wurden. Er frage sich, warum Mütter sich und ihre Kinder in Gefahr begeben hätten. „Da muss man wirklich sagen: „Warum rennt ein Elternteil in ein Gebiet, von dem sie wissen, dass sich da Tränengas bildet und dass es gebildet wird und rennen da mit einem Kind hin?“.

Ohne Beweise vorzulegen, behauptete der Präsident zudem, dass einige Migranten gar nicht die Eltern der betroffenen Kinder gewesen seien. Vielmehr seien es Leute, die sich ein Kind „schnappen“, damit sie eine bessere Aussicht auf Asyl in den USA hätten.

Mexiko verschärft Vorgehen gegen Migranten

Mehrere Migranten hatten am Sonntag versucht, von einem Grenzübergang vor dem mexikanischen Tijuana aus in die USA zu gelangen. US-Beamte feuerten mit Tränengas auf die anstürmende Menge. Den Szenen an den Grenzposten San Ysidro und El Chaparral war eine Demonstration der Migranten für eine schnellere Bearbeitung ihrer Asylanträge durch die USA vorausgegangen. Unter den Teilnehmern waren viele Familien mit Kindern, die in der Nähe waren, als die Lage eskalierte.

Auf die Ereignisse am Sonntag hat auch die mexikanische Regierung reagiert und den Kurs gegen Migranten verschärft. 98 Frauen und Männer würden unverzüglich in ihre Heimatländer abgeschoben, teilte der Chef der mexikanischen Einwanderungsbehörde, Gerardo García, am Montag (Ortszeit) laut der Tageszeitung „El Universal“ mit.

Die mexikanische Menschenrechtskommission CNDH kritisierte in einer Stellungnahme den Einsatz von Tränengas. Gleichzeitig verlangte sie von den Migranten, dass sie die mexikanischen Gesetze akzeptieren. Die CNDH forderte Mexiko auf, den Schutz der Menschenrechte der Migranten zu garantieren.

Von RND/AP/epd