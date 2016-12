Trump will Neuauszählung von Stimmen unterbinden

Washington. In den Mittelweststaaten Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, in denen die Grünen-Präsidentschaftskandidatin Jill Stein die Überprüfung der Wahlergebnisse beantragt hatte, gab es diverse gerichtliche Interventionen, um die Neuauszählungen zu stoppen. Trump hatte in diesen drei Staaten ebenso knapp wie überraschend gegen Hillary Clinton gewonnen.

In einem am Freitag in Pennsylvania eingereichten Antrag führte der designierte Präsident ins Feld, dass Stein keine Belege für eine mögliche Verfälschung der Wahlergebnisse präsentiert habe. Es gebe keinerlei Beweis, dass bei der Wahl vor dreieinhalb Wochen „eine einzige Wahlmaschine in Pennsylvania“ gehackt worden sei – geschweige denn, dass es Fälschungen in einem Ausmaß gegeben haben könnte, die das Wahlergebnis verändert hätten, hieß es in dem Dokument.

Trump: „Neuauszählung ist sinnlos“

Der Republikaner führte auch an, dass durch die aus seiner Sicht sinnlose Neuauszählung der Staat Pennsylvania Gefahr laufe, seine Wahlergebnisse nicht rechtzeitig für die Abstimmung des Wahlleutekollegiums am 19. Dezember zertifizieren zu können. Die Bundesstaaten bestimmen aufgrund ihrer jeweiligen Wahlresultate ihre Mitglieder in diesem Kollegium, das dann gemäß des indirekten Wahlsystems formell den Präsidenten kürt.

Ähnlich wie in Pennsylvania hatte Trump bereits am Vortag in einem Antrag in Michigan argumentiert. Er bekam dort inzwischen Schützenhilfe von dem dortigen Generalstaatsanwalt Bill Schuette, einem Republikaner. Dieser reichte Klage gegen die Neuauszählungen ein, die in Michigan am Freitag beginnen sollten.

Genaralstaatsanwalt nennt Steins Initiative frivol

Schuette nannte die Initiative Steins „frivol“. Sie habe keine Belege für Betrug oder Pannen vorgelegt. Sie habe auch nicht dokumentiert, in welcher Weise sie selbst angeblich benachteiligt worden sei. Der Generalstaatsanwalt hob hervor, dass die Grüne „null Chancen“ habe, in dem Staat zu gewinnen. Sie hatte in Michigan nur ein Prozent geholt.

In Wisconsin wiederum beantragten zwei Trump-Unterstützergruppen zusammen mit einem einzelnen Wähler den Stopp der Neuauszählungen. Stein warfen sie vor, „Augenwischerei“ zu betreiben. Die örtliche Sektion der Republikaner war bereits zuvor gegen die Überprüfung der Wahlergebnisse vorgegangen. Im Unterschied zu den beiden anderen Staaten liefen die Neuauszählungen in Wisconsin aber schon seit Donnerstag.

Stein zeigt sich unbeeindruckt

Trumps Sieg in diesen drei Schlüsselstaaten war ein Ausschlag gebender Faktor für seinen Gesamtsieg bei der Wahl. Dass die Neuauszählungen, sofern sie durchgezogen werden, etwas am Wahlsieg des Republikaners ändern, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Clinton unterstützt die Initiative Steins, ihr Team sowie sie selbst halten sich dabei aber im Hintergrund.

Stein zeigte sich von der Gegenbewegung gegen ihre Initiative unbeeindruckt. Schuettes Vorgehen nannte sie „politisch motiviert“. Wegen der knappen Ergebnisse in den drei Staaten seien die Neuauszählungen „der einzige Weg, um sicherzustellen, dass jede Stimme sicher und akkurat gezählt“ worden sei.

Millionenspenden für Neuauszählung

Die Grünen-Politikern hatte in kurzer Zeit Spenden in Höhe von 6,8 Millionen Dollar (6,4 Millionen Euro) gesammelt, um die örtlichen Behörden bei den Neuauszählungen finanziell zu unterstützen.

Trump hatte nach den bisherigen Ergebnissen in Michigan mit einem Vorsprung von rund 10.700 Stimmen, in Wisconsin mit etwa 27.300 und in Pennsylania mit circa 67.400 Stimmen Vorsprung gewonnen. Allerdings sind dies deutlich höhere Margen als bei der umstrittenen Chaos-Wahl im Jahr 2000, als der spätere Präsident George W. Bush laut offiziellem Ergebnis im alles entscheidenden Staat Florida mit gerade einmal 537 Stimmen gegen den Demokraten Al Gore gewann.

Von RND/afp