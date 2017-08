Trumps Wahlkampfchef bekommt Besuch vom FBI

Washington. Paul Manafort, ehemaliger Wahlkampfmanager Donald Trumps, ist eine Schlüsselfigur in den Ermittlungen um die mögliche Einflussnahme Russlands auf die vergangene US-Präsidentschaftswahl.

Wie die „Washington Post“ berichtet, suchten die Bundespolizisten bei Manafort vor allem Dokumente. Gegenüber dem Bundesrichter, der die Razzia genehmigen musste, argumentierten die Beamten, Manafort habe womöglich brisante Informationen zurückgehalten.

Das Treffen mit einer russischen Anwältin steht im Fokus

Manafort nahm an einem Treffen von Donald Trump junior mit einer russischen Anwältin teil. Diese hatte das Trump-Team über einen Mittelsmann kontaktiert und Informationen angeboten, die der demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton schaden könnten. Was genau besprochen wurde, ist Teil der Ermittlungen gegen den US-Präsidenten und sein Wahlkampfteam.

Die US-Behörden gehen der Frage nach, ob sich Hacker im Auftrag des Kremls in den Wahlkampf eingemischt und E-Mails des Teams der Demokratin Clinton erbeuteten. Offen ist momentan, ob und in welchem Maße Russland einen Anteil daran hat, dass Donald Trump am Ende über Hillary Clinton triumphierte.

Von RND/dpa