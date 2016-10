Athen. Die linke griechische Regierungspartei Syriza hat erwartungsgemäß mit überragender Mehrheit Regierungschef Alexis Tsipras an der Parteispitze bestätigt. Der Ministerpräsident erhielt zum Abschluss des Parteitags 92,39 Prozent der Delegierten-Stimmen, berichtete der griechische Nachrichtensender Skai. Tsipras war Alleinkandidat. Für ihn stimmten 2548 Delegierte, es gab 176 Enthaltungen und 34 ungültige Stimmen. Während des viertägigen Parteitages versprach Tsipras, sein Land bis 2021 aus der Krise zu führen. „Wir werden es schaffen“, sagte er.

Hartes Sparprogramm war „der Plan Schäubles“

Tsipras erklärte, warum er 2015 nach einer turbulenten Verhandlung doch noch harten Sparmaßnahmen zugestimmt habe: Konservative Kreise in Europa bestünden auf der harten Sparpolitik. Sollte das Land nicht einlenken, könnte es aus der Eurozone geworfen werden. Anführer dieser Bewegung sei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, meinte Tsipras weiter. Das harte Sparprogramm ist nach seinen Worten „kein linker und kein progressiver Plan. Es war einfach der Plan des Finanzministers Deutschlands, der Plan Wolfgang Schäubles“, sagte er. Seine Regierung werde alle von den Gläubigern geforderten Reformen in die Tat umsetzen. Dafür erwartet Tsipras Maßnahmen zur Reduzierung des griechischen Schuldenbergs. Dies sei auch Teil der Vereinbarung mit den Gläubigern, sagte er. Griechische Analysten rechneten mit einer umfangreichen Regierungsumbildung nach dem klaren Sieg Tsipras'. Minister, die ungern Reformen in die Tat umsetzen, sollen demnach gehen.

Von RND/dpa