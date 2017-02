Ankara. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu warf Bozdag Deutschland am Freitag vor, die von der Türkei gelieferten „Beweise“ nicht zu beachten. „Das alles zeigt, dass Deutschland die Auslieferungsanträge der Türkei nicht positiv betrachtet.“

Die Türkei macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Ankara fordert die Auslieferung von Gülen-Anhängern in Deutschland, gegen die in der Türkei ermittelt wird. Darunter sind 40 türkische Nato-Soldaten, die Asylanträge in Deutschland gestellt haben.

Merkel hatte diesbezüglich in Ankara auf die Zuständigkeit unabhängiger Gerichte in Deutschland verwiesen.

Von RND/dpa