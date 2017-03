Ankara. Die Türkei lässt den niederländischen Botschafter nicht zurück ins Land und sperrt ihren Luftraum für sämtliche niederländischen Diplomaten. Das sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus nach einer Regierungssitzung am Montag. Alle hochrangigen politischen Gespräche mit den Niederlanden würden gestoppt. Zudem werde die Regierung das Parlament bitten, sich aus einer niederländisch-türkischen Freundschaftsgruppe zurückzuziehen.

Türkei gibt der Niederlande die Schuld

Kurtulmus' Ankündigung ist der bislang letzte Schritt in der Auseinandersetzung um geplante Wahlkampfauftritte türkischer Minister, die in den Niederlanden für ein Verfassungsreform werben wollten, die ihrem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan größere Macht einräumt. Nach Nazi-Vergleichen von Außenminister Mevlüt Cavusoglu verweigerten ihm niederländische Behörden die Landeerlaubnis und ließen auch die mit dem Auto eingereiste Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya nicht auftreten. Die Türkei kündigte daraufhin Vergeltung an.

Kurtlumus sagte, die Maßnahmen sollten solange aufrecht erhalten bleiben, bis die Niederlande die türkische Forderung nach einer „Wiedergutmachung“ erfüllt hätten. „Das ist eine Krise und eine sehr tiefe. Wir haben diese Krise nicht geschaffen oder auf diese Stufe gebracht“, sagte er.

Von dpa/RND