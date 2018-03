Türkische Truppen belagern Rebellen-Hochburg Afrin

Ankara . Türkische Truppen und mit ihnen verbündete syrische Oppositionskämpfer haben mit der Belagerung der von syrischen Kurden gehaltenen Stadt Afrin begonnen. Dies teilte das türkische Militär am Dienstag mit. Die Belagerung habe bereits am Montag angefangen, hieß es in einer kurzen Erklärung. Das Militär habe die Kontrolle über „entscheidende Gebiete“ der Stadt übernommen. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Am Montag flohen Tausende Zivilisten aus Afrin vor den heranrückenden türkischen Truppen in Gebiete, die von der syrischen Regierung kontrolliert werden. Sie fürchteten sich vor Grausamkeiten der türkischen Armee und deren Verbündeten gegen Kurden und die Minderheiten in der Stadt, sagte der Sprecher der kurdischen Partei PYD, Ebrahim Ebrahim. Die Angreifer hätten Wasser- und Elektrizitätskraftwerke zerstört, die Afrin versorgen.

Die türkische Führung betrachtet die Kurdenmiliz YPG als terroristischen Ableger kurdischer Rebellen in der Türkei und führt seit Mitte Januar einen Feldzug gegen sie.

Von dpa/AP/RND