Istanbul. Sein Nachfolger werde der bisherige Arbeitsminister Süleyman Soylu, teilte Regierungschef Binali Yildirim am Abend im Fernsehen mit. Efkan Ala gilt als loyaler Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ob ein Zusammenhang mit dem Putschversuch vom 15. Juli besteht, war zunächst unklar. Seit dem gescheiterten Militärputsch geht Erdogan mit groß angelegten Festnahmen und Entlassungen gegen seine Gegner vor.

In der Türkei werden immer wieder schwere Terroranschläge verübt. Zuletzt hatte die türkische Regierung die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für ein Attentat auf eine Hochzeit in Gaziantep mit mehr als 50 Toten verantwortlich gemacht. Auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verübt immer wieder Anschläge.

dpa/RND