UN fordert freies Geleit für Zivilisten von Al-Rakka

Genf. Die Terrormiliz Islamischer Staat nutze die Bevölkerung als menschliche Schutzschilde, sagte UN-Nothilfekoordinator für Syrien, Jan Egeland, Reportern in Genf am Donnerstag.

Der IS kontrolliert derzeit noch fünf Bezirke der Stadt, in denen insgesamt 20.000 Menschen leben. „Ich kann mir derzeit keinen schlimmeren Ort auf der Erde vorstellen als diese fünf Bezirke“, so Egeland.

Im Kampf gegen den IS wird die Region sowohl von den US-gestützten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) bombardiert, die die Stadt umringt haben, als auch von Kampfflugzeugen der US-geführten Koalition.

Ende vergangenen Jahres hatten humanitäre Waffenruhen es Zivilisten ermöglicht, die von Rebellen besetzten Gebiete in der nordsyrischen Stadt Aleppo zu verlassen. Anders als in Aleppo hätten die UN in Al-Rakka aber keinen Kontakt zu den IS-Truppen, die die Stadt kontrollierten, sagte Egeland.

Von dpa/RND