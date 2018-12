Washington

US-Präsident Donald Trump will den türkischen Prediger Fethullah Gülen ausliefern. Das habe Trump nach Angaben des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bereits bei einem Treffen mit dem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Rande des G20-Gipfels zugesichert, wie zuerst die „ Rheinische Post“ berichtete. Demnach arbeitet die USA auch an der Auslieferung weiterer Personen.

Der türkische Präsident Erdogan gibt Gülen die Schuld an dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016. Nach dem Scheitern des Aufstandes wurden Abertausende Menschen in der Türkei verhaftet, zahlreiche von ihnen sitzen auch heute noch in Haft. Gülen floh ins Exil in die USA.

Von RND/lf