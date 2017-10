US-Präsident Trump will „JFK Files“ freigeben

Washington. Nach mehreren Medienberichten über Bemühungen vor allem des Geheimdienstes CIA, einen Teil der Papiere weiter zurückzuhalten, twitterte Präsident Donald Trump am Samstag, er werde der Veröffentlichung der „JFK Files“ wahrscheinlich zustimmen. Trump wäre der einzige, der den Schritt mit Hinweis auf nationale Sicherheitsinteressen noch blockieren könnte.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.