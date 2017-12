US-Senat verabschiedet Trumps Steuerreform

Washington. US-Präsident Donald Trump ist im Parlament ein bedeutender Sieg gelungen. In der Nacht billigte der US-Senat den Gesetzentwurf über eine umfassende Steuerreform. In langen Verhandlungen gelang es den Republikanern Skeptiker in den eigenen Reihen durch Kompromisse und Zugeständnisse zu überzeugen. Um 2 Uhr morgens Ortszeit fiel die Entscheidung: 51 zu 49 Stimmen, kein einziger Demokrat votierte für Donald Trumps Steuerreform. Ein Republikaner stimmte gegen den Entwurf.

Als nächster Schritt muss die Vorlage mit der des Abgeordnetenhauses abgeglichen werden. Nach einer Abstimmung beider Häuser könnte Trump noch vor Weihnachten die Unterschrift unter ein Kompromissgesetz setzen. Es wäre seine größte innenpolitische Errungenschaft seit seinem Amtsantritt Ende Januar.

Vorteile für Unternehmen und Vielverdiener

Beide Vorlagen beinhalten massive Steuersenkungen für Unternehmen. Vielverdiener und Wohlhabende profitieren von der Reform mehr als Ärmere und die Mittelschicht. Nach unabhängigen Schätzungen dürfte die Reform zudem das Haushaltsdefizit deutlich erhöhen.

Kommt die Steuerreform durch, wäre das Trumps erster großer Gesetzeserfolg in seiner bisher zehnmonatigen Amtszeit. Allerdings wurden die Schlagzeilen im Vorfeld der als historisch gefeierten Senatsabstimmung völlig von Flynns Schuldeingeständnis in der Russland-Affäre beherrscht. Der einstige enge Trump-Berater gab zu, bei den FBI-Ermittlungen über Moskau-Kontakte vor der US-Wahl im vergangenen Jahr gelogen zu haben.

Von RND/dpa/tap