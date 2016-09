US-geführte Koalition bombardiert syrische Regierungstruppen

Damaskus. Die Angriffe seien nahe dem Flughafen von Deir Essor erfolgt, es habe "Opfer" gegeben, berichtete das syrische Staatsfernsehen am Samstag unter Berufung auf die Armee. Nach Angaben der russischen Streitkräfte wurden mehr als 60 syrische Soldaten bei den Angriffen getötet und rund hundert weitere verletzt.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab die Zahl der Getöteten mit mehr als 30 an. Diese steht der syrischen Opposition nahe und stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten in dem Bürgerkriegsland. Ihre Informationen sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. In Syrien war am Montag eine von Russland und den USA ausgehandelte Waffenruhe in Kraft getreten, die inzwischen jedoch wieder brüchig ist.

Am Freitag hatte Russland eine erneute Verlängerung um 72 Stunden angeboten - eine solche wurde offiziell aber nicht verkündet. Zudem gilt die Waffenruhe grundsätzlich nicht für Gebiete, in denen dschihadistische Rebellengruppen aktiv sind.

afp