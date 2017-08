USA ordnen Schließung von russischem Konsulat an

Washington . Als Reaktion auf den von Präsident Wladimir Putin angeordneten Abzug von US-Diplomaten aus Russland haben die USA die Schließung des russischen Konsulats in San Francisco verfügt. Außerdem sollten ein Teil einer diplomatischen Vertretung Russlands in der Hauptstadt Washington und eine konsularische Abteilung in New York geschlossen werden, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit.

Putin hatte Ende Juli bekannt gegeben, die Zahl amerikanischer Diplomaten in seinem Land um 755 zu verringern. Er reagierte damit seinerseits auf die vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen gegen sein Land. Hintergrund der Strafmaßnahmen ist Moskaus mutmaßliche Einmischung in den US-Wahlkampf im vergangenen Jahr.

„Wir glauben, dass diese Aktion ungerechtfertigt und nachteilig für die Beziehungen beider Länder war“, heißt es in einer Stellungnahme von Ministeriumssprecherin Heather Nauert in Bezug auf die Ausweisung von US-Diplomaten. Nun würden jedem Land drei Konsulate im jeweils anderem Land bleiben. Die USA hätten jedoch auf eine volle Angleichung verzichtet, um die Abwärtsspirale zu stoppen.

Von AP/dpa/RND