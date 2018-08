Ankara

Im Konflikt zwischen der Türkei und den USA ist keine Entspannung in Sicht: Ein Gericht in Izmir hat am Freitag erneut die Freilassung von Andrew Brunson abgelehnt. Der amerikanische Pastor bleibe weiter in Hausarrest, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Bereits am Mittwoch hatte ein anderes, untergeordnetes Gericht den Antrag seines Anwalts auf Freilassung abgelehnt.

Brunson wird wegen Terror- und Spionagevorwürfen der Prozess gemacht. Der Geistliche und die USA bestreiten die Anschuldigungen. Washington pocht auf die schnelle Freilassung des Mannes.

Trump: Brunson ist eine „Geisel“ der Türkei

Trump twitterte, der „großartige Patriot“ Brunson werde von der Türkei als „Geisel“ gehalten. Das Land habe viele Jahre lang Vorteile aus den Vereinigten Staaten gezogen, und nun halte es den „wunderbaren christlichen Pastor“ fest. „Wir werden nichts für die Freilassung eines unschuldigen Mannes zahlen. Aber wir setzen bei der Türkei nach.“

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Donnerstag bei einem Kabinettstreffen im Weißen Haus gesagt, dass man weitere Sanktionen gegen die Türkei vorbereitet habe für den Fall, dass Brunson nicht schnell auf freien Fuß gesetzt werde. Die USA hatten vergangene Woche aus Frustration über mangelnde Fortschritte in der Affäre Zölle für einige türkischen Produkte stark angehoben. Die Türkei schlug am Mittwoch mit 22 Sanktionen gegen US-Produkte zurück.

Lira geht erneut auf Talfahrt

Nach mehreren Tagen der Erholung hat die türkische Landeswährung Lira am Freitag wieder stark an Wert verloren. Zum Mittag gab die Währung im Verhältnis zum US-Dollar bis zu knapp acht Prozent nach. Auch zum Euro ging es ähnlich stark bergab.

Der politische Streit zwischen den USA und der Türkei gilt als kurzfristiger Auslöser der aktuellen Lira-Krise. Die langfristigen Gründe liegen allerdings tiefer. Sie reichen von der hohen Auslandsverschuldung türkischer Unternehmen über zweistellige Inflationsraten bis hin zu dem auf Staatskrediten fußenden Wirtschaftsaufschwung.

Von dpa/RND