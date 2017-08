Über 70 Tote bei Aufständen in Myanmar

Rangun. In koordinierten Angriffen haben Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingyas Polizei- und Militärposten im südostasiatischen Myanmar attackiert. Dabei und bei anschließenden Kämpfen seien bis zum Freitagnachmittag mindestens 71 Menschen getötet worden. Darunter seien 59 Aufständische und zwölf Sicherheitskräfte, teilte die Regierung von Myanmar mit. Unter anderen wurden Posten in Maungdaw im Norden der Region Rakhine angegriffen.

Die Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung Sang Suu Kyi sprach von „bengalischen Terroristen“. Sie spielte damit darauf an, dass die Rohingyas vom Staat als illegale Einwanderer aus dem muslimischen Bangladesch angesehen werden. Myanmar - das frühere Birma - ist buddhistisch geprägt.

UN prangert Diskriminierung der Minderheit an

Die Vereinten Nationen verurteilten die Gewalt und riefen alle Konfliktparteien zu einem Dialog auf, wie die für Myanmar zuständige UN-Vertreterin Renata Lok-Dessallien in einer Erklärung sagte. Das Nachbarland Bangladesch versetzte seine Grenzsoldaten angesichts der Erwartung einer neuen Fluchtwelle von Rohingyas in Alarmbereitschaft.

In Rakhine leben mehr als eine Million Angehörige der Volksgruppe der Rohingyas. Sie werden vom Staat nicht als Bürger anerkannt und gelten unter Beobachtern als verfolgte Ethnie. Als Folge haben sie oftmals keine Pässe und können sich nicht frei bewegen. Erst am Donnerstag hatte eine UN-Kommission unter Leitung des früheren UN-Generalsekretärs Kofi Annan der Regierung in Myanmar empfohlen, das Gesetz zu überprüfen, das Rohingyas keine Staatsbürgerschaft zugesteht.

Vor einem Jahr flammte der alte Konflikt wieder stärker auf

In dem Bundesstaat war vor knapp einem Jahr der seit fast 70 Jahren andauernde Konflikt zwischen bewaffneten ethnischen Gruppen und der Regierung wieder heftiger aufgeflammt. Dabei tauchte im Oktober eine neue bewaffnete Gruppe auf, die Arakan Rohingya Befreiungsarmee. Sie griff Militärposten an, wobei Armeeangehörige getötet wurden. Die Regierung reagierte mit einer massiven Militärkampagne in dem Gebiet. Dabei sollen Soldaten auch Zivilisten vergewaltigt und getötet haben. Mindestens 75 000 Rohingyas sollen damals trotz Abriegelung der Grenze nach Bangladesch geflohen sein.

Bei der Angriffsserie, die am frühen Freitag gegen 1.00 Uhr Ortszeit begann, hätten in einem Fall etwa 1000 militante Rohingyas die Polizei attackiert, teilte das Büro von Aung Sang Suu Kyi, die de facto Regierungschefin ist, auf Facebook mit. Dazu wurden Fotos von Waffen gestellt, die die Angreifer benutzt haben sollen, darunter eine selbstgebaute Mine und Messer. Bei den Angriffen sollen auch Selbstbau-Sprengkörper zum Einsatz gekommen sein. 150 Angreifer hätten zudem versucht, einen Militärstützpunkt zu stürmen, hieß es.

Von RND/dpa