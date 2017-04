Umweltbundesamt fordert Tempo 30 in allen Städten

Berlin/Wiesbaden. „Tempo 30 bringt bessere Luft, flüssigeren Verkehr und weniger Unfälle - und man ist in der Regel genauso schnell unterwegs“, sagte die Präsidentin des Umweltbundesamts Maria Krautzberger, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zwar könnten auf bestimmten Straßen auch höhere Geschwindigkeiten erlaubt werden, aber 30 Stundenkilometer solle die Regel sein.

Bundesverkehrsministerium gegen Tempo 30-Regelung

Für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit müsste die Straßenverkehrsordnung geändert werden, die als zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften 50 Kilometer pro Stunde zulässt.

Das Bundesverkehrsministerium lehnt eine generelle Tempo 30-Regelung ab. Die geltende Regelung sei ausreichend und ermögliche es, in Wohngebieten Tempo-30-Zonen anzuordnen und zum Beispiel vor Schulen und Kitas auch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 vorzuschreiben. Dafür war im Dezember die Straßenverkehrsordnung geändert worden.

Kritik an Tempo-30-Vorstoß

Auch der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Frank Horch, lehnt die Forderung ab. „Wir haben ein hierarchisches Straßensystem, mit Tempo 30 und Tempo 50“, sagte Hamburgs Wirtschaftssenator (parteilos). „Wer an dieses funktionierende Straßensystem rangeht, sorgt dafür, dass die Wohnquartiere stärker belastet werden.“ Seine Begründung: „Die 50er Straßen ziehen den Verkehr aus den Wohngebieten, weil man da schneller fahren kann.“

In Hessen unterstützt Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) seit vergangenem Jahr die Einrichtung dieser Tempo-30-Zonen in Ortskernen auch finanziell. Zusätzlich gibt es in einigen Großstädten Projekte zu Geschwindigkeitslimits an Hauptverkehrsstraßen. In Frankfurt wird nach dem Ende eines Modellversuchs an vier großen Achsen mit nächtlichem Tempo 30 derzeit heftig über die Fortführung gestritten.

Von RND/dpa