Eslohe, eine 9000-Einwohner-Gemeinde im tiefsten Sauerland, ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. Ein beschaulicher Ort also, der sich für eine Demonstration der Harmonie eignet.

Für den Sauerländer Friedrich Merz ist ein Auftritt in Eslohe ein Heimspiel. Eines, bei dem er gerade erst gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer aufgetreten ist: also mit der Frau, mit der er erbittert um den CDU-Vorsitz gerungen hat – und der er sich geschlagen geben musste.

Merz findet Treffen mit AKK „angenehm“

„Ich möchte, dass die CDU Deutschlands, dass Annegret Kramp-Karrenbauer als unsere Vorsitzende, erfolgreich ist“, hat Merz dort gesagt. „Und dazu möchte ich beitragen“, hat er hinzugefügt. Es sind Sätze die aufhorchen lassen in einer Zeit, in der die Unterstützer von Merz‘ noch immer regelmäßig eine wichtige Rolle für ihn einfordern: am liebsten am Kabinettstisch. Merz versuchte sich in Eslohe sogar gleich noch in einer Art Charme-Offensive, indem er sagt, Treffen mit Kramp-Karrenbauer seien immer „angenehm“ gewesen.

Der „Spiegel“ berichtete am Wochenende unter Berufung auf Vertraute der Kontrahenten, Kramp-Karrenbauer habe Merz einen Ministerposten in Aussicht gestellt, falls sie einmal Kanzlerin Angela Merkel als Kanzlerin nachfolgen sollte. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ein Vertrauter Merkels, gilt als angeschlagen. Der CDU-Wirtschaftsflügel und auch entsprechende Verbände halten Altmaiers Amtsführung für wenig profiliert – und machen auch kein Geheimnis mehr daraus.

Feststeht aber: Sollte es tatsächlich irgendeine Form der Übereinkunft von Kramp-Karrenbauer und Merz‘ über dessen mögliche Zukunft geben, dann wäre ihre Verbindlichkeit sehr unterschiedlich interpretierbar. Merz dringe auf einen schnellen Wechsel im Kanzleramt, heißt es im „Spiegel“ – denn unter Merkel wolle er ohnehin nicht Minister werden.

Die vielen Worte vom „guten Team“

Der sauerländische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg, direkt gewählter Abgeordneter in Merz‘ früherem Wahlkreis, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „ Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Parteivorsitzende. Aber Friedrich Merz ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Da ist an ein Ministerium zu denken.“ Zwar mache Altmaier eine gute Arbeit, so Sensburg. Doch Merz‘ habe eine unbestreitbare Wirtschaftskompetenz und sei auch rhetorisch herausragend. Im Team wären Kramp-Karrenbauer und Merz „super“.

Der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Thüringen Ende Oktober, Mike Mohring, begrüßte es, wenn Merz künftig wieder eine größere Rolle spielen sollte. „Ich war und bin ein Fan von Friedrich Merz, der über großen ökonomischen Sachverstand verfügt Er wird schon im Mai zu einer ersten großen Europakonferenz in Thüringen auftreten“, sagte er. Die Frage nach einem Ministeramt stelle sich gegenwärtig aber nicht. „Aber dass er und AKK gut zueinander gefunden haben, das freut mich.“

Hat Merkel AKK eine Absage erteilt?

Im ZDF-Politbarometer war die Union zuletzt in der Sonntagsfrage nur noch auf 28 Prozent gekommen, ein Verlust von zwei Punkten im Vergleich zum Vormonat. Entsprechend nervös ist man in der Union mit Blick auf die Europawahl Ende Mai. Die Zeitung „Die Welt“ berichtete unterdessen, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ihre Teilnahme an einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung von CDU und CSU am 27. April in Münster abgesagt. Und das, obwohl Kramp-Karrenbauer Merkel um die Teilnahme gebeten habe – und fest mit der Zusage Merkels geplant habe.

Eine CDU-Sprecherin sagte dem RND: „In Absprache mit der Parteivorsitzenden wird die Bundeskanzlerin zur Abschlusskundgebung von CDU, CSU und EVP nach München kommen, darüber freuen wir uns. Abgesehen davon ist ihre erfolgreiche Politik für ein starkes Europa die entscheidende Wahlkampfunterstützung für die CDU.“ Aus Parteikreisen verlautete, der Bericht der „Welt“ über eine angebliche Verärgerung Kramp-Karrenbauers treffe nicht zu.

Von Markus Decker und Tobias Peter/RND