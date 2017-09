Unternehmen bauen Prototypen für US-Grenzmauer

San Diego. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump ist bei ihrem Mauerprojekt an der Grenze zu Mexiko einen Schritt weitergekommen. Der Grenzschutz des Landes erklärte am Donnerstag, vier Unternehmen mit dem Bau von Prototypen aus Stahlbeton beauftragt zu haben. In der kommenden Woche solle vier weiteren Unternehmen der Auftrag erteilt werden, mögliche Mauer-Varianten zu erstellen, durch die teilweise hindurchgeschaut werden kann. Der Bau aller Prototypen in San Diego wird insgesamt 3,6 Millionen Dollar (3,05 Millionen Euro) kosten.

Die Prototypen von einer Höhe bis zu neun Metern sollen mit „Anti-Kletter“-Vorrichtungen versehen werden, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf die US-Grenzschutzbehörde CBP schrieb. Die Prototypen sollten im Herbst in der Region San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien errichtet werden, hieß es dort weiter.

Indes ist weiter unklar, wie das Großprojekt überhaupt finanziert werden soll. Trump hat den Kongress aufgefordert, die Kosten dafür zu stemmen und mit einem Regierungsstillstand gedroht. Bis auf 20 Millionen Dollar im laufenden Jahr hat der Kongress noch keine Mittel für das umstrittene Milliardenprojekt bereitgestellt. Im Wahlkampf hatte er das Thema zu seiner Priorität gemacht und wiederholt versprochen, Mexiko werde für die Mauer aufkommen. Das Land weigert sich aber.

Von RND/ap/are