Bereits den zweiten Abend in Folge wurde die Polizei in Chemnitz von der Teilnehmerzahl rechter Kundgebungen überrascht – offenbar weil sich die Planungen stur an den Angaben des Anmelders „Pro Chemnitz“ orientierten. Am Ende kamen am Montag statt 2000 bis zu 8000 Teilnehmer, darunter viele Gewaltbereite. Die Polizisten vor Ort waren überfordert.