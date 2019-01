Berlin

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) wird künftig zumindest Teile der AfD intensiver beobachten. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen. Dabei handelt es sich um die Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) und den sogenannten „Flügel“ um den thüringischen Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke, die als gleichermaßen radikal gelten. Beide werden zum „ Verdachtsfall“ erklärt.

Die AfD insgesamt, so heißt es in den Kreisen, werde zum „ Prüffall“ erklärt. Es werde somit ein abgestuftes Verfahren geben. Der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, wird die Entscheidung am Dienstag um 15 Uhr bekanntgeben. Aus Regierungskreisen verlautet, die getroffene Entscheidung gehe wesentlich auf Haldenwang selbst zurück und nicht auf das Bundesinnenministerium, dem der Verfassungsschutz untersteht. In Sicherheitskreisen ist die Beobachtung nach RND-Informationen umstritten.

Vor der Unterrichtung der Öffentlichkeit sollen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) und die Spitzen der Regierungsparteien über die vorgesehenen Schritte in Kenntnis gesetzt werden.

Das ist der Unterschied zwischen „ Prüffall “ und „ Verdachtsfall “

Bei einem „ Prüffall“ ist eine Beobachtung mit V-Leuten oder anderen nachrichtendienstlichen Mitteln grundsätzlich nicht erlaubt. Wird eine Organisation dagegen zum „ Verdachtsfall“ erklärt, so ist dies – wenn auch nur sehr eingeschränkt – möglich. Beispielsweise ist dann eine Observation gestattet, ebenso das Einholen bestimmter Informationen von Behörden. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz.

Die JA wird bereits von den Verfassungsschutzbehörden in Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg beobachtet. Das BfV geht auch dem Verdacht nach, die JA stehe in Teilen in direkter Verbindung mit der Identitären Bewegung. Die Identitären werden vom Bundesamt bereits seit 2016 als „ Verdachtsfall“ geführt und entsprechend beobachtet.

Die Behörde nennt die Identitären in ihrem Jahresbericht. Bei der Vereinigung „Der Flügel“ hält das BfV unter anderem die Reden ihres Wortführers Höcke für bedenklich. Höcke hatte unter anderem im Januar 2017 in einer Rede in Dresden das Berliner Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert.

SPD-Innenexperte Lischka hält AfD-Beobachtung für unausweichlich

Verfassungsschutzchefs der Länder sprachen am Dienstag von einem „vorschnellen Alleingang“ Haldenwangs und zeigten sich überrascht vom frühen Termin der Verkündung. Nach RND-Informationen hatte sich in der vergangenen Woche auf Länderebene breiter Widerstand gegen den 15. Januar als Tag der Bekanntgabe formiert. Am Freitag sei deshalb eine Telefonkonferenz mit Stefan Kaller, dem Leiter der Abteilung Öffentliche Sicherheit im Bundesinnenministerium ( BSI), einberufen worden, heißt es.

Kaller wird von Teilnehmern mit der Aussage zitiert: „Das BMI will sich die Vorschläge Haldenwangs in Ruhe anschauen.“ Die Prüfung sei frühestens Ende Januar abgeschlossen. Ein Verfassungsschutzchef aus Ostdeutschland sagte dem RND: „ Haldenwang hat seine Entscheidung an uns vorbei getroffen. Das wird Konsequenzen nach sich ziehen.“

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, sagte dem RND hingegen: „Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz unter seinem neuen Präsidenten Thomas Haldenwang in der Sache tätig wird.“ Laut Lischka war der frühere Präsident des BfV, Hans-Georg Maaßen, nicht bereit, sich überhaupt mit den Ländern zu dieser Thematik zu verständigen. „Aus meiner Sicht ist der Schritt der Beobachtung auch unausweichlich: Große Teile der AfD befinden sich in einem stürmischen Radikalisierungsprozess", sagte der SPD-Politiker dem RND.

AfD-Politiker Kalbitz : „Beobachtung politisch motiviert“

Der AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Brandenburg, Andreas Kalbitz, sagte dem RND: „Das ist ein Produkt der politischen Hysterie und eine Reaktion auf den drohenden Erfolg der AfD besonders in Ostdeutschland.“ Kalbitz führt mit Höcke gemeinsam den „Flügel“. „Es gibt keine inhaltlichen Gründe für die Beobachtung. Wir stehen auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung“, fügte er hinzu.

Kalbitz erwartet auch keine negativen Folgen der Beobachtung für die Chancen der AfD bei den anstehenden Wahlen. „Es ist offensichtlich, dass die Beobachtung politisch motiviert ist“, sagte er. „Das kann durchaus einen konträren Effekt auslösen, gerade in ostdeutschen Bundesländern wie bei uns in Brandenburg.“

+++ Lesen Sie auch: Wie AfD-Politiker mit dem Verfassungsschutz hadern.

Von Markus Decker/Jörg Köpke/ Jan Sternberg/RND