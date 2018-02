Verhandlungen gehen in zweite Verlängerung

Berlin. Nach einer Zwischenbilanz der noch offenen Streitpunkte einigten sich die Parteispitzen demnach am Montagabend darauf, die Beratungen in der Nacht zu unterbrechen und den zweiten anvisierten Puffertag zu nutzen.

Aus Parteikreisen hieß es, die Verhandlungen würden am Dienstag in der Berliner CDU-Zentrale weitergehen und sollten dann abgeschlossen werden. Bis zuletzt war noch keine abschließende Einigung in den wichtigen offenen Fragen in der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik gefunden worden.

Ausgearbeiteter Koalitionsvertrag erst am Mittwoch

Man habe sich in den Verhandlungen über diese Fragen verhakt. Es wird erwartet, dass die Gespräche auch am Dienstag lange andauern. Dies könnte bedeuten, dass der Koalitionsvertrag erst an diesem Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Die Verhandler hatten sich schon vor Beginn der Gespräche in der vergangenen Woche darauf geeinigt, notfalls den Montag und Dienstag als Puffertage bereitzuhalten. Die Delegationen waren von den Parteiführungen gebeten worden, sich darauf einzustellen, bis Mittwoch in Berlin zu bleiben.

Von dpa/RND