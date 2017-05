Kabul. Bei der Explosion einer Autobombe in Kabul sind nach Angaben des Innenministeriums mindestens 50 Menschen getötet worden. Mindestens 60 weitere wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, das sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Mohammed Ismail Kawusi. Laut dem Innenministerium handelte es sich um einen Selbstmordanschlag. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP. Die Deutsche Presse-Agentur hingegen sprach am Mittwochmorgen von mindestens sechs Toten und etwa 100 Verletzten.

Die Explosion habe sich an einer viel befahrenen Straße zwischen der deutschen Botschaft und einem Sicherheitsposten am Sanbak-Platz ereignet, sagte Innenministeriumssprecher Nadschib Danisch.

#BREAKING: Massive explosion on the gate of the German mission in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/qZynPGZSNb